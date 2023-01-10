辉瑞称与中国伙伴合作 为Paxlovid在华产销做准备

针对中国政府据报在争取美国药商辉瑞的许可，允许中国制药商产销Paxlovid仿制药，辉瑞总裁艾伯乐（Albert Bourla）否认这一消息，但透露公司正与辉瑞在中国的合作伙伴携手，准备于今年上半年在中国产销Paxlovid。

路透社上星期五（1月6日）报道称，中国去年12月底开始与辉瑞展开有关在华产销Paxlovid仿制药的谈判。谈判由中国国家药品监督管理局主导，力争在今年农历新年（1月22日）之前，敲定这项许可的条款。

综合路透社和彭博社报道，艾伯乐星期一（1月9日）在旧金山举行的摩根大通医疗保健会议上否认报道消息，但透露双方已签订了在中国生产Paxlovid的协议，由辉瑞在中国的合作伙伴负责药物生产，随后再销往中国市场。

他说，这家合作伙伴去年已向中国供应了数千个疗程的治疗药物，这一数字还在过去的几周里增加至数百万。

艾伯乐没有透露这家合作伙伴的名称，仅称，该合作伙伴尚未开始生产，但很快就会启动，预计从今年上半年就能开始在中国销售Paxlovid。

中国国家医疗保障局星期天（1月8日）说，与辉瑞制药公司就冠病治疗药物的谈判未能成功，Paxlovid未能纳入医保目录，因为报价过高。这意味着3月31日之后，Paxlovid将会从中国的医保目录的名单中被移除。

对此，艾伯乐说，中国要求的报价比大多数中低收入国家还来得低，“他们是世界上第二大经济体，我不认为他们应该支付比萨尔瓦多更低的价格”。但他也说，虽然Paxlovid未能纳入医保目录，最终可能只能向中国的私人市场销售，但这不会对公司在中国的业务产生影响。