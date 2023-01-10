台前财长：还税于民是假议题

台湾去年超征税收金额超过4500亿元（新台币，下同，约196.66亿新元），“还税于民”争议不断。对此，台湾前财长、台北大学财政学系教授苏建荣直言，“还税于民”是假议题，有多余的钱就应拿来还债。

据《联合报》等台媒报道，台湾金融研训院星期一（1月9日）举办“共享经济成果！还税于民是最好解方吗？”研讨会。苏建荣因借调期满归建台北大学，2022年12月25日辞任财政部长，他当天以“台北大学财政学系教授”身分出席发表演讲。

苏建荣说，不可否认，税收推估技术有可以改进的地方，不过如国际上知名经济学者所言，很多事情突然就发生，包含通膨在内，以致近年经济和政治预测表现都不是特别好，即使是中经院长叶俊显，也是会随时上修、下修经济成长率。

他直言，“还税于民”是假议题，要看“民”的定义是什么；民是这一代人、也是下一代人，“我们这一代已经举债，和下一代借了很多钱来花，有多余收入，你还要借更多钱来花吗？”更何况现在总预算加特别预算还是财政赤字，除非借来的钱用在下一代可享用的公共建设或服务上。

至于超征税收要怎么用，苏建荣认为，第一是优先用于减债，不必举新还旧、实质减债，以增加未来因应重大事件发生时的财政韧性；第二是应该留供未来融通赤字预算财源，减少举债融通压力；第三是很多国际组织强调的“包容性成长”，让弱势族群获得经济成长果实，避免对已享有经济果实的人“锦上添花”，以落实包容性成长的精神。

苏建荣称，维持财政韧性，是有多余税收时、在有预算赤字的情况下去减少债务，以扩大未来因应重大冲击的能力；若真的要扩编预算，就要落实包容性成长精神，让弱势族群获得经济成长果实，才是负责任的作法。

针对财政部遭批“行政失灵、违法超征”，苏建荣说，税收实征数多于预算数，是经济成长带来税源扩增的结果，“绝不接受有心人士违法征税的指控”，这种说法是对所有税务从业人员严重污蔑。

台湾财政部星期一下午公布去年全年税收统计，据了解，去年税收超征金额高于预估的4500亿元。至于是否接近5000亿元，财政部官员不愿证实。而超征金额高于预期，“超征红包”是否会再加码，官员称，这必须由行政院通盘考量。