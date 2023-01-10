陆港通关 购房者对香港楼市乐观情绪升温

香港的房地产市场正在出现更多交易，买家押注陆港恢复通关将有助于更多资本流入香港并推动复苏。

彭博社报道，据美联物业的数据，截至1月1日当周，35个主要住宅项目的交易量较此前七天跃升31%，触及八个月高点。这一增幅是一个令人鼓舞的迹象，据中原地产跟踪的数据，去年香港新建住房和二手房总销量下降到至少1996年以来最低水平。

中国大陆与香港1月8日起逐步恢复通关，此前由于两地都寻求防疫动态清零，口岸自2020年初以来实际上一直关闭。

美联物业的住房部门首席执行官布少明（Sammy Po）说，第一阶段通关的确认可以便利大陆和香港之间的交流，给香港带来久违的大陆资本，这将刺激资产价格上涨。

美联物业估计二手房交易登记量有望在1月份达到七个月高位。

美联物业高级区域销售主管彭文浩说，一家有中资背景的家族理财室最近几周以约1亿港元（约1705万新元）购下超过10套单位。

彭文浩说，这位买家物色了近五个月，恢复通关的消息帮助其加速做出购买决定。他补充说，他们认为两地之间的人才流动和经济活动将会很快回升。

一些分析师已在预测香港住宅市场将复苏。摩根士丹利预计，随着利率见顶，以及旅行限制措施放松之后人才流失减少，未来一年市场将得到支撑。该公司称，房价将在第二季度见底，全年最终将上涨5%。

对于整体经济，也有更多乐观情绪。上周接受彭博调查的12位经济学家的预期中值显示，2023年香港经济有望增长3.3%，高于11月份时25位经济学家在调查中预计的2.7%。

但报道提到，现在说房地产市场即将复苏还为时尚早。目前尚不清楚在通关之后有多少大陆资本会流入房地产市场。在借贷成本上升以及经济萎缩之下，去年香港二手房价格下跌了约16%。

不过，房地产行业以及政府都有乐观期许。在2023年第一天的一篇博客文章中，香港财政司司长陈茂波说，虽然预计利率将继续攀升，但与大陆通关将有助提振楼市气氛。