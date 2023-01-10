陆港通关 李家超：首八周预约通关名额未达两成

中国大陆与香港恢复通关步入第二天，但香港特首李家超说，首八周的预约名额仍未达两成，反映当前设定的每天5万个名额符合实际需要，未来几天将持续观察是否有调较空间。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”和香港电台报道，李家超星期二（1月10日）在行政会议前的记者会上交代与中国大陆开放免检疫通关后的情况。

李家超说，过去两天口岸运作情况都是畅顺、有序安全的，大家都相当配合，很高兴口岸人员对整体运作的工作相当到位。

他说，香港前往中国大陆的配额，未来两三天仍有三至四成空位可预约，最受欢迎的日子是年二九，有九成多人已预约返大陆，其次是年二八及年三十。

李家超称，首八周预约名额仅占全体名额的17%，因此目前每天5万个名额的安排符合实际需要，相信通关后人数会上升。未来每天将与大陆有关单位沟通协调，观察数天并检讨运作，以决定是否有调校空间。

他形容通关是两地居民团圆团聚、民心所向。通关也提振经济及增加人流，预计餐饮、零售、商务、展览及旅游会逐步受惠，香港还能发挥背靠大陆、联通世界的角色，有助引入企业和人才。

另外，陆港通关引发部分香港市民的担忧，进而引发香港抢药潮。对此，李家超说，港府会留意药物的供应情况，并强调公营系统在医疗用品方面仍然十分充足，包括退烧药。

至于在市面药房售卖的药物，李家超说，“当然我们会看着实际的情况，我们亦打算在药厂提供药物给不同的药房时，大家寻求一个可行的方法，在药房卖某一类药物时，有一些自律性的限制，这我们正与药厂商讨。”

李家超称，如果港府觉得有必要用一些立法手段处理，可能性是存在的。但他个人比较希望药厂与药房有共同的协议，处理有可能出现的问题，目前社会上最关注的都是止痛退烧药。