高拉特确认放弃中国国籍 恒大曾为他豪掷4亿人民币

中国男足历史上最大牌的归化球员高拉特，据报确认放弃中国国籍，恢复了巴西国籍。

凤凰网星期二（1月10日）报道，巴西球队巴伊亚竞近日与高拉特完成续约，这名31岁的足球运动员将随球队在新赛季征战巴甲。而在续约后的新闻发布会上，高拉特确认了他正在恢复巴西国籍。

他说：“我得问问事情进展得如何了，我对恢复巴西国籍的前景感到乐观，此事由相关的团队进行处理。”

凤凰网转述巴西媒体报道，由于高拉特在2020年为加入中国国足，放弃了巴西国籍成为中国公民。

报道说，当初广州恒大为了归化高拉特，支付了安家费和薪水，自2019年5月底重回恒大到2021年11月离开，恒大已经在他身上花费了超过4亿元人民币（约8000万新元）。报道形容说，这笔高昂费用如今要开始“打水漂”了。

如今重返巴西足坛，高拉特是以外援身份参加比赛，占据了球队五名外援名额之一。俱乐部为引进更多优质球员，巴伊亚已于去年年末着手运作恢复高拉特的巴西国籍。

按照巴西媒体的说法，高拉特需要先提出一份退出国籍的申请，待中国批准后，他就可以重新加入巴西国籍。按照以往经验，这份申请几乎不会有被拒绝的可能性，因此高拉特的退籍只需要等待一些书面工作的完全，届时他就可以再次成为巴西人。

据凤凰网报道，高拉特在2019年成为中国男足的归化球员，并且在广州恒大拿到了一份高达1500万欧元（2143万新元）的年薪合同，是中国男足历史上最大牌的归化球员。然而，由于当初在归化高拉特时，恒大没有研究明白国际足联的归化球员规则，导致高拉特最终无法代表中国男足登场。