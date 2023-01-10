台通过法案遏制炒房行为 最重可罚5000万新台币

台湾星期二（1月10日）三读通过一项法案来遏制炒房行为，其中违法者最高可处以5000万元（新台币，下同，约218万新元）罚款。

综合台湾《联合报》《上报》等报道，台湾立法院星期二三读通过《平均地权条例》，祭出五大重拳遏制炒房的行为，包括限制换约转售、重罚炒房行为，最高可处5000万元、增订检举奖金制度、私法人购屋改为许可制，且五年内不得移转等。

平均地权条例部分条文三读修正通过的重点包括：第一，限制换约转售预售屋或新建成屋买卖契约，买受人除配偶、直系或二亲等内旁系血亲，或经内政部公告的特殊情形外，不得让与或转售第三人；建商也不得同意或协助契约让与或转售，违者可按户处50万元以上300万元以下罚锾。

第二，重罚炒作行为，三读通过条文明定，任何人不得散播不实资讯，影响不动产交易价格、透过通谋虚伪交易，营造热销假象、利用违规销售影响或加价转售，且明显影响市场交易秩序或垄断转售牟利。违者可按交易户数，处100万元以上5000万元以下罚锾，经限期改正但未改正者，并可连续处罚。

第三，建立检举奖金制度，民众可检具证据，向地方政府检举不动产销售买卖或申报实价登录违规行为，如经县市政府查证属实，将由实罚锾总金额中，提充一定比率金额作为检举奖金。

第四，增订私法人购屋许可制，私法人买受住宅应检具使用计划，并经中央主管机关许可，同时限制私法人取得房屋后，于五年内不得办理移转、让与或预告登记。

第五，解约申报登录，三读通过条文明定，预售屋买卖契约如有解约情形，建商应在30日内申报登录资讯；申报登录价格不实者，将按户栋处罚3万元以上15万元以下罚锾，并得按次处罚。另外，通过条文也明定，此次修正条文的施行日期，由行政院定之。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，平均地权条例通过，市场预期房价可能缓跌，不过由近几年预售房价涨幅评估，目前预售价格降幅至少要超过两至三成，才有机会回到2019年资金热潮前的房价水准，平均地权条例修正草案通过后，房价受冲击而下修的幅度能否抵销资金潮的涨幅，仍待观察。