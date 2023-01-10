美俄亥俄和新泽西州对TikTok颁布禁令

美国再有两个州对中国短视频平台抖音海外应用版TikTok颁布禁令。新泽西州和俄亥俄州星期一（1月9日）签署行政命令，禁止在州政府设备上使用TikTok。

综合路透社和法新社报道，近几个月来，美国有多个州对TikTok颁布禁令，对用户数据隐私和虚假信息传播的担忧已导致近20个共和党和民主党州长主政的州对州政府员工的设备施加了针对TikTok的限制。

新泽西州州长、民主党人墨菲（Phil Murphy）说，除了禁止TikTok进入州政府设备外，华为、海康威视、腾讯控股、中兴通讯和卡巴斯基实验室在内的十多家供应商的软件供应商、产品和服务也被排除在州政府设备之外。

墨菲办公室称，对于中国政府可能要求字节跳动提供美国用户数据，已引起州政府在地方安全方面的担忧。

俄亥俄州州长、共和党人德温（Mike DeWine）也在行政命令文件中称，“这些存储了美国用户数据平台和应用程序做出偷偷摸摸的数据隐私和网络安全行径，已构成国家和地方安全和网络安全威胁。”

TikTok回应称，公司对如此之多个州爬上这架政治花车（political bandwagon，指跟从他人行事）感到失望。他们基于毫无根据的错误说法制定相关政策，这对推进美国的国家安全毫无帮助。

过去三年来，TikTok的母公司字节跳动一直在努力打消华盛顿对TikTok储存的美国公民个人数据存在安全风险的担忧。不过，去年12月，TikTok承认有员工不当访问了两名记者的用户数据，据说是为了查出向媒体泄露信息的来源，让美国政界对TikTok的信任再受重挫。

美国外国投资委员会(CFIUS)几个月来一直寻求与字节跳动达成一项国家安全协议，以保护超过1亿美国TikTok用户的数据。

不过，路透社上周五的报道指出，TikTok尝试制定一项招聘安全顾问的计划，以向美国政府保证它将遵守他们的安全协议，然而，由于美国政界反对由美国官员出任TikTok安全顾问的声音越来越强，TikTok已暂停了这一招聘计划。