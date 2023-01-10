去年12月浙江20个经贸团组出国 达成出口订单超180亿元人民币

随着中国大幅度放宽防疫措施，中国沿海外贸大省浙江据报共有20个经贸团组在去年12月出国开拓市场，达成出口订单超过180亿元人民币（约36亿新元）。

中新社报道，浙江省级部门去年12月率先带领企业走出去拓市场。报道也形容，这不仅收获了订单，更是极大提升了企业“想出去、要出去、敢出去”的信心。

浙江省商务厅副厅长陈志成在浙江省2023年经济政策新闻发布会上说，今年该省的对外开放政策将继续突出稳外贸稳外资，让企业有更多的获得感。

陈志成说：“为了让企业更便利地‘走出去’，今年我们将继续为企业搭好台，组织出国（境）拓市场引项目团组超1000个、联动企业超过1.08万家；开展‘投资浙里全球招商年’系列活动，鼓励全省各地‘走出去’招商，在经费、审批流程等方面予以支持；继续提供出入境便利化服务。”

他也介绍，展会订单约占浙江外贸企业新客户新订单的八成。对此，该省将发挥好展会拓市场主渠道作用，大力支持企业参加境外线下国际性展会，重点支持展会将达到100个以上。同时，浙江将加大出口信保支持力度，对材料齐全的出口信保限额批复办结率不低于90%，让外贸企业“能接单、敢接单”。

此外，为吸引更多企业更加愿意来浙江投资洽谈，该省将采取超常规外资招引激励，探索设立浙江省招商引资基金。

报道说，根据最新统计，去年11月、12月浙江外贸企业出口信心指数分别提升了0.1和2.3个百分点，连续两个月回升，反映出该省外贸企业的信心恢复趋势明显。