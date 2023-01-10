中国暂停签发韩国公民赴华短期签证

中国驻韩国使领馆从即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。

这是在多个国家最近对中国旅客收紧入境限制后，中国采取的首个反制措施。

据中国驻韩国大使馆微信公号星期二（1月10日）发布的消息，这项措施是“根据国内指示”所作出，并强调将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。

据路透社报道，韩国外交部发言人星期二在例行记者会上说，正通过外交渠道与中国进行沟通。发言人也说，对自华入境人员采取的入境限制措施，是基于科学和客观的依据。

近期冠病感染病例激增令许多国家对中国旅客收紧入境限制，当中包括韩国。

为了防止中国的冠病疫情扩散到国内，韩国从上星期一（2日）开始，强制从中国大陆入境的旅客在出发前与抵境时做冠病检测。

随后，韩国上星期二（3日）也宣布，从上星期六（7日）起，自港澳入境的旅客必须在登机前，提供48小时内的核酸检测呈阴证明，或24小时内的非家用快速抗原检测呈阴证明。

中国外交部发言人毛宁早前在例行记者会上说，部分国家采取仅针对中国的入境限制措施，缺乏科学依据，一些过度做法更让人无法接受。中国坚决反对试图通过操弄疫情防控措施，以达到政治目的的做法，并将针对不同情况，本着对等原则采取相应措施。

在上述措施宣布前，中国新任外交部长秦刚曾在星期一（1月9日）与韩国外长朴振通电话。

综合中国外交部新闻稿和韩联社报道，秦刚对韩国近期对自华入境人员采取临时限制措施表达了关切，希望韩国秉持客观、科学的态度。朴振则回应说，韩国政府依据科学加强针对自华入韩人员的防疫措施。

据报道，双方还决定为共同解决抗击冠病疫情、推动经济复苏等地区乃至国际性问题而保持沟通。