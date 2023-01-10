马国为中国游客设置特别通道 防止疫情扩散

马来西亚为了防止冠病疫情迅速扩散，将在国际入境口岸为中国游客提供特别通道。

据彭博社报道，马国卫生部星期二（1月10日）在布城举行的新闻发布会宣布上述消息。

马国卫生部也说，有症状人员将交给卫生官员，并接受咽拭子和快速抗原冠病检测。同时，所有进入马国的旅客将接受热敏扫描仪检查，发现生病或有症状的人，或作出自我声明及提出要求的人，将接受进一步检查。

马国旅游部长张庆信上星期六（7日）发声明说，中国关闭边境超过三年，星期天（8日）重开边界后预计会有大量中国旅客入境马国。为能更妥善接待他们，让他们对旅马重拾信心，移民局已接纳旅游部的建议，在国际机场设立便捷通道，让来自中国的旅客入境时能更快速通关，同时不影响其他旅客的通关时间。

他说：“此举可最大程度展现马国对中国旅客的友好及欢迎，同时顾及国人的健康安全，也消除外国旅客对收紧入境措施的担忧。”

针对一些人指责马国政府漠视人民的健康安全，执意在中国冠病疫情严峻之际允许中国旅客入境，张庆信强调，政府始终将人民的健康安全放在第一位。“旅游部将在不损害人民的安全和健康下，继续推广马国为首选旅游目的地，同时与卫生部配合，密切观察情势。若有必要，会考虑对入境措施作出相应调整。”