自中国入韩旅客落地检阳性率为5.5%

韩国中央防疫对策本部星期二（1月10日）发布消息，自华入境旅客前一日落地检冠病阳性率为5.5%。

据韩联社报道，统计显示，9日共有来自中国的1403名旅客飞抵仁川国际机场，其中短期居留外籍旅客401人在机场接受落地检，22人确诊阳性。自华入境韩籍人员和长期居留外籍人员在居住地附近卫生站进行的核酸检测结果未被统计在列。

韩国防疫部门本月2日起要求自华入境旅客在抵韩后接受核酸检测，5日起要求登机前提交行前48小时内核酸检测阴性证明或行前24小时内医疗机构开具的抗原检测阴性证明。

5日自华入境的短期居留人员的落地检阳性率为12.6%，6日升至23.5%，7日回落至14.8%，8日再次降至3.9%，9日以5.5%继续维持单位数。韩联社的报道称，单日阳性率之所以存在偏差，主要是因为中国境内确诊病例数呈减少趋势，而且当地检测准确率低于落地检等。

另据中国驻韩国大使馆微信公号星期二发布的消息，中国驻韩国使领馆从即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。中使馆称，这项措施是“根据国内指示”作出，并强调将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。

在上述措施宣布前，中国新任外交部长秦刚曾在星期一与韩国外长朴振通电话。秦刚对韩国近期对自华入境人员采取临时限制措施表达了关切，希望韩国秉持客观、科学的态度。朴振则回应说，韩国政府依据科学加强针对自华入韩人员的防疫措施。