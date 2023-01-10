多名专家认为香港准备好将冠病列为地方性传染病

多名香港特区政府专家顾问认为，香港已经准备好宣布将冠病划分为地方性传染疾病，撤销大部分的冠病限制措施，包括要求确诊患者进行隔离的要求。

多名港府专家顾问向《南华早报》表达了上述观点，其中香港大学内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅认为，香港有93%符合资格的人口接种了两剂冠病疫苗，83%已接种了三剂疫苗，加上约三分之二人口已染疫，香港已形成了非常强大的混合免疫力，应效仿中国大陆将冠病列为地方性传染病。

孔繁毅说，将冠病列为地方性传染病，意味着港府必须重新为它命名，就像其他呼吸道疾病一样。

他认为，将冠病列为地方性传染病后，学校和老人院舍应尽快撤销进行抗原检测或核酸检测的做法；染疫患者若没有任何症状，健康状态良好，应被允许正常上班。

香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌也认为，因为港府没有对每一起确诊病例进行溯源追踪，现在很多确诊病例都来历不明，冠病实际上已成为一种流行病。另外，接种冠病疫苗后，染疫后症状很轻，与其他呼吸道病毒相似，香港取消隔离要求并将冠病列为地方性传染病只是时间的问题。

许树昌建议，港府可考虑在冬天过去后，允许症状轻微或没有症状的患者戴着口罩上班。

去年9月，港府专家顾问之一、港大微生物学系讲座教授袁国勇连同数名专家在一篇文章中指出，冠病已在香港扎根并成为地方性传染病。但袁国勇也认为，在公共场合戴口罩的要求至少需要持续到冬季，以帮助限制其他呼吸道病毒的传播，如流感和呼吸道合胞病毒。

香港疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆则认为，隔离令到现在之所以还存在，只是因为香港刚与中国大陆恢复通关，港府仍需要评估边境重新开放带来的巨大变化。但他也同意隔离安排最终需要废除，因为世界已在向前走。

针对港府会否进一步放宽现有的冠病社交管理措施，香港特首李家超星期二（1月10日）在行政会议前的记者会上说，港府将根据数据和香港的实际情况作出决定，这意味着港府必须监测冠病重症和死亡病例，以及公共医院服务的整体情况。

他说，世界卫生组织还没有宣布改变冠病的分类，港府还得关注冠病病毒变种的可能性，但到目前为止，统计数字和数据表明，这些因素得到了很好的控制。