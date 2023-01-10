台湾吁德国帮助维护“地区秩序”

台湾总统蔡英文在与访台的德国国会代表团会面时，呼吁德国帮助维持“地区秩序”。

据路透社报道，蔡英文星期二（1月10日）在台湾总统府与德国国会代表团会面。她指出，面对“威权主义扩张”，民主国家必须站在一起，“从明年开始，台湾的义务兵役将延长至一年。这将增强我们的防御能力，并表明我们保卫台湾和捍卫民主的决心”。

台湾去年12月27日宣布义务兵役从2024年起延长至一年，因四个月兵役已无法因应当前战备需求。

蔡英文也说：“我们期待台湾、德国和其他民主伙伴共同维护地区秩序和繁荣”

德国访问团由团长德国国会国防委员会主席施卓克—齐默曼及自民党副主席佛格共同率领，于1月9日至12日访问台湾。访问团包括德国国会人权委员会主席阿尔特、自民党团外交发言人雷希特等人。

据台湾中央社报道，佛格与蔡英文会面时说，虽然德国国会、政府，或是整个欧洲都奉行一中政策，但同时深信如果以武力片面改变台海现状，或威胁使用武力，是无法接受的。他说，这是国际社会、无论是七大工业国集团（G7）或是德国的立场。

佛格强调，这次访问台湾就是发出一个信号：与民主伙伴团结在一起，对抗可能的军事威胁。

台湾外交部说，这是今年首个德国国会访问团，也是2022年10月德国国会友台小组与人权委员会访团后，四个月内第三个国会访团赴台访问。