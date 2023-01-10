河南四村镇银行启动50万元人民币以上客户预约资金垫付

河南村镇银行取款难事件有新进展，一些客户星期一（1月9日）开始收到涉事银行通知，启动50万元（人民币，下同，约10万新元）以上资金客户预约办理资金垫付。

据《北京商报》报道，不少储户星期一收到短信，被告知在河南四家村镇银行购买的产品资金超50万元的部分可以进行预约办理。

禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行四家村镇银行均证实上述信息。

四家村镇银行的客服人员都表示，在收到短信通知后，客户可登陆相关村镇银行官网，找到2022年9月16日发布的线上业务客户现场办理公告，进行客户信息预约登记，收款账户尽量与前次垫付收款账户一致。

去年4月中旬，上述四家河南村镇银行均发生存户无法正常取款问题。据维权者称，受影响的存户有数十万人，涉及资金高达300亿元。

大批存户去年7月在中国人民银行郑州支行外聚集维权，与警方发生冲突。当地政府随后出面安抚，金融监管机构宣布分批垫付本金。

河南银保监局、河南省地方金融监管局去年8月29日公告称，自8月30日起，对上述四家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。

