自称“中国间谍”的王立强申请澳洲政治庇护被拒

目前正流亡澳大利亚、自称“中国间谍”的王立强向澳洲政府申请政治庇护遭拒，可能将被遣返回中国。

根据英国《每日邮报》引述澳洲《每日电讯报》报道，澳洲法庭裁定王立强因曾对华裔雪梨商人Xin Filip Shu，犯下严重诈欺罪后，他的难民庇护申请已无法过关，澳洲若拒绝将他的旅游签证转成难民签证，王立强可能将被驱逐出境。澳洲法院曾称，王立强有“充分理由”担心自己回到中国可能发生不测，但澳洲法院表示仍无法批准王立强的庇护申请。

今年32岁的王立强2019年接受澳洲“第九频道”的新闻时政节目“60分钟”访问时，自称曾在香港、台湾从事特务工作，并揭露北京情报机构如何通过操纵媒体、渗透大学，干预香港抗议运动和台湾选举，并在澳洲开展渗透工作。

王立强自述，当时自己曾参与2015年香港铜锣湾书店股东李波等人的绑架事件，以及渗透香港大学校园。他也声称，自己曾窃取军事机密，更被指派协调网军去操纵和干预台湾选举，他逃往澳洲后一直停留在当地，希望寻求政治庇护。

王立强受访在当时引发国际舆论关注。不过，上海公安随后发出通报，称王立强并非特工，而是涉嫌诈骗罪的在逃人员，且曾在2016被控诈骗罪，在福建光泽县人民法院被判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。中国外交部当时批评，澳洲媒体“极尽对中国造谣抹黑”。

中国官媒《环球时报》星期一（1月9日）发表评论文章认为，王立强申请庇护被拒的原因有两个，一是他欺诈了一名澳大利亚华人的钱财，二是他当年抛出的那套间谍故事的真实性无法核实。