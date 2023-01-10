房产业者：五大措施将引导台湾房市回归刚性机制

对于台湾立法院祭出五大措施遏制炒房，有业者分析，法案将引导台湾房市回归刚性机制。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾立法院星期二（1月10日）三读通过《平均地权条例》，祭出五大措施遏制炒房，包括限制换约转售、重罚炒房行为、建立检举奖金制度、私法人购屋改为许可制、解约申报登录等。

对此，台湾房屋集团趋势中心执行长张旭岚认为，法案将引导房市回归刚性市场机制，自住客更有机会在市场上捡到便宜。

张旭岚分析，修法通过后，预售屋市场正式进入冷静期，整体房市将会出现预售和成屋价差缩小、豪宅交易量萎缩、高杠杆型建商淡出及资金走向避险型产品等四大现象。

住商不动产企划研究室资深经理徐佳馨认为，由于平均地权条例送进立法院时间已久，许多恐慌卖盘已于去年7月前移转；想在目前市况不佳时转单不容易，买方期待房价修正，卖方恐要有小赔换出场的准备，且不少建商在交易时附带交屋前半年才能换约的条款，让之前想要脱手的预售屋投资客来不及下车。

徐佳馨认为，今年第已季假期多，成交量必然萎缩，禁止预售转售及私法人购买住宅采许可制，都会抑制买方的购屋意愿，造成房市震荡；经过买盘冷静期后，卖方的态度可能软化，预估今年市场呈现盘整氛围。

信义房屋专案经理曾敬德则认为，对市场影响可分为短期与长期影响，短期市场可能会出现一波预售换约潮，长期预售产品未来将自用当道，另外私法人购屋采许可制，也会抑制豪宅市场买气。