陕西省委组织部向重点非公企业选派驻企第一书记

中共陕西省委组织部近日从省级有关部门、业务主管单位选派25名年轻干部赴25户省内重点非公企业担任驻企第一书记，“助力非公党建提升，助推民营企业发展”。

据《陕西日报》报道，选派工作将着眼于贯彻落实中共二十大关于加强非公有制企业党建工作，加强新经济组织党建的新部署新要求；着眼于贯彻落实中央、省委经济工作会议关于切实落实“两个毫不动摇”，为民营经济高质量发展营造更好环境的安排部署；着眼于促进干部多岗位锻炼，推荐机关优秀干部到经济建设主战场挂职锻炼的工作要求；着眼于总结推广陕西省有关市、县探索向非公企业选派党组织书记的有效做法，建设素质优良的非公企业党务工作者队伍。

选派干部的任务包括，宣传贯彻中共的创新理论、路线、方针、政策和国家法律法规，引导非公企业党组织和党员、职工坚决拥护中共的领导、自觉服务中心大局；指导企业完善组织体系，加强党组织标准化规范化建设，推进党建工作融入公司治理；搭建交流合作平台，推动各项惠企政策落地落实，引导企业提振发展信心，抢抓发展机遇。

据悉，驻企第一书记任期一年，由派出单位和所在市委组织部共同管理，履职情况将作为干部管理监督、选拔任用的重要依据；表现优秀、成绩突出的，在评优评先、职称评定、提拔任用等方面将优先考虑。