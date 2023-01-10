韩国宣布港澳航班只准在仁川国际机场降落

中国官方星期二（1月10日）中午宣布暂停签发韩国公民赴华的短期签证后，韩国政府下午宣布，即日起要求所有来自港澳航班，只可降落在首尔仁川国际机场。

综合《明报》、《星岛日报》、香港电台报道，上述措施将实行至下月底，这意味着香港至釜山、济州直航的航线会大受影响。

报道说，所有来自香港或澳门的旅客，必须通过仁川国际机场进入韩国，同时他们不容许在仁川国际机场转乘内陆机前往韩国其他城市。

据中国驻韩国大使馆微信公号星期二（1月10日）发布的消息，中国驻韩国使领馆从即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。这是在多个国家最近对中国旅客收紧入境限制后，中国采取的首个反制措施。

中国驻韩国大使馆微信公号说，这项措施是“根据国内指示”所作出，并强调将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。

为了防止中国的冠病疫情扩散到国内，韩国从上星期一（2日）开始，强制从中国大陆入境的旅客在出发前与抵境时做冠病检测。

随后，韩国上星期二（3日）也宣布，从上星期六（7日）起，自港澳入境的旅客必须在登机前，提供48小时内的核酸检测呈阴证明，或24小时内的非家用快速抗原检测呈阴证明。