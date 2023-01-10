陆港通关初期 港酒店预订升一成

香港与中国大陆终于迎来免隔离通关，不过入境人数未如预期。香港业界反映，农历新年期间香港酒店的入住率未必会大幅上升，期盼“五一”黄金周会有较多旅客访港。

香港中通社报道，根据香港入境处数字，星期天（1月8日）经海陆路口岸出境前往大陆的香港居民达2.8万人，但入境香港的大陆访客仅2027人，不足出境港人的十分之一。

香港酒店业主联会经理陈媛妍星期二（10日）在电台节目上说，香港和大陆首阶段“通关”后订房查询增加，来自大陆旅客的预订只增加约一成，和预期相若。她相信，大陆旅客正在安排行程，加上部分城市疫情仍然严重，影响出行，农历新年期间香港酒店的入住率未必会大幅上升，希望五一黄金周会有较多旅客访港。

陈媛妍也说，目前全港酒店入住率约六至七成，以本地客为主，海外旅客只占单位数，房间供应充足，房价没有明显上升。

香港旅游促进会总干事崔定邦预测，通关初期访港大陆旅客不会明显增加，入境旅行团或到3月才会陆续恢复，估计农历新年前后每日入境旅行团数目，会维持单位数。

据报道，大陆星期天才开始开放办理赴港签注，首批旅客至少要在七个工作日签注获批后才南下。不过，大陆居民南下需求仍高，在深圳市公安局办理港澳通行证及签注的预约系统上可见，截至星期二上午，未来一周已没有名额可供预约。