英媒：黎智英律师团队致函英相 寻求会面商讨争取获释

英媒报道称，官司缠身的香港壹传媒创办人黎智英的国际律师团队已致函英国首相苏纳克，寻求在黎智英涉及国安法案件今年9月开庭审理前安排紧急会面，协商如何让黎智英获释。

据英国广播公司报道，黎智英的律师团队在信件中形容黎智英的案件“令人关切”且“具有象征意义”，他们希望在与苏纳克的会面中讨论“确保黎智英获释的可能方法”。

同时拥有香港籍和英国国籍的黎智英目前官司缠身，他被香港政府起诉“勾结外国或者境外势力危害国家安全”与“发布煽动刊物”罪，案件已延至今年9月开审。若被定罪，黎智英可能将在监狱中度过余生。

截至目前，黎智英已被判“非法集结”等多项罪名成立。去年12月，他还因《苹果日报》总部所在地违反租约，遭控“欺诈罪”成立，判五年九个月监禁。

报道称，黎智英的支持者认为，港府对他起诉的所有罪名都是出于政治动机。黎智英在英国的律师团队曾连续要求与两名英国外交部高官会面，但第一名官员拒绝了会面要求，第二名官员则没有回应。

信件称，本月早些时候，英国政府已同意该律师团队与英国外交部的一名部长会面。律师盖拉格（Caoilfhionn Gallagher KC）在信中还批评，美国政府曾谴责香港法院去年10月判黎智英诈欺罪成立，但英国政府却未发表正式声明。

黎智英原先曾希望聘用英国御用大律师欧文（Timothy Owen）为黎智英辩护，但港府认为没有香港执照的律师不能参与涉及《香港国安法》的案件，香港特首李家超还为此提请中国全国人大常委会释法。

兼任香港特区维护国家安全委员会主席的李家超据报将在近期召开会议，香港国安委预计将通过寻求修订《法律执业者条例》，没有香港全面执业资格的海外律师将不再有资格申请参与《国安法》案件的临时许可证。

黎智英的儿子黎崇恩接受BBC采访时说，他的父亲“20多年来放弃许多事，只为争取香港民主，英国当初将香港主权移交中国时，确实对香港民主有过承诺”，不应该坐牢。

同有英国籍的28岁黎崇恩目前住在台湾，自黎智英被捕后，他已无法确定能否再回香港。黎崇恩称，他父亲未曾犯下任何罪行，“把他关进大牢才是犯罪。忽视这一切、不挺身仗义执言才是罪行”。