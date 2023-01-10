日媒：中国暂停向日本旅客发放新签证

日本共同社星期二（1月10日）引述数名旅游业人士报道称，中国已告知旅行社，当局将暂停向日本旅客发放新签证。

这是在日本政府针对中国入境旅客收紧入境检疫措施后，中国对日本旅客实施的入境管制。

报道引述东京一家旅行社称，在收到中国政府的通知后，查询申请中国签证服务中心的网站时，发现签证手续的预约系统已被冻结，几乎所有类型的中国签证都已无法申请。

另一家日本旅行社告诉日本经济新闻，除了人道签证，商业旅行等其他签证都已无法申请。如果这一措施长期生效，两国商业旅行长期停摆，工人无法从日本出行，必将对两国的跨国商业活动带来负面影响。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌同日被问及此事时，不点名批评日本称，少数国家罔顾科学事实和中国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。

他呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。

近期冠病感染病例激增令许多国家对中国旅客收紧入境限制，当中包括向来被中国旅客视为旅游首选地的日本。

日本上星期三（4日）宣布，从星期天（8日）起加强针对自中国入境旅客的防疫措施，包括要求从中国直飞日本的乘客在登机前提供冠病检测阴性证明。旅客入境时做的检测也将改为精度更高的核酸检测或抗原定量检测。

除了日本，中国驻韩国大使馆星期二也宣布从即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。这是在多个国家最近对中国旅客收紧入境限制后，中国采取的首个反制措施。