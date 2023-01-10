澳新银行：中国家庭存款激增 但对消费起不到提振作用

中国家庭部门存款去年激增，但澳新银行认为，这对2023年的消费将起不到多少提振作用，因为其中大部分钱体现的都不是真正的储蓄。

彭博社报道，澳新银行资深中国策略师邢兆鹏星期二（1月10日）在报告中说，在去年7万亿元（人民币，下同，1.4万亿新元）超额存款中，估计有83%是从证券和房地产投资中转出来的。这意味着只有1.2万亿元才算真正的储蓄，可以在今年用于消费。

邢兆鹏写道：“中国家庭存款增长，常常被误解为与美国等其他国家的超额储蓄一样。”他补充说，尽管中国最近决定结束出行限制，但家庭存款增量“不太可能完全转化为民间消费”。

邢兆鹏也说，中国家庭已变得厌恶风险，因此不再愿意花掉多出来的银行存款。

与其他国家不同，中国并未派发现金以刺激家庭部门消费，邢兆鹏认为发钱会增加储蓄。“因此，中国家庭存款增长的作用将与美国不同，美国人在疫情期间和之后动用了超额储蓄。”

邢兆鹏还举例说，2018年中国家庭银行存款的增加，并没有在随后几年带来消费的增加。

不过，中国的消费仍料将在未来几个月出现V型复苏，因为冠病清零政策快速取消，而且比较基数——2022年初（上海和其他城市实施封控）数据——较低。邢兆鹏说，未来几个月，零售额最高可能飙升30%。

但他提醒，中国经济仍面临疫情再度暴发的威胁，而且中国仍然缺乏强劲的增长动力，例如房地产行业尚未见底。