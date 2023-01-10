浙江华海药业：正与辉瑞合作加速推进Paxlovid本土化项目

针对辉瑞正与一家中国合约制药商合作，准备在当地投产口服药Paxlovid，浙江华海药业回应，正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作。

据中新经纬报道，辉瑞首席执行官艾伯乐星期一（1月9日）在旧金山举行的摩根大通医疗保健会议上透露，辉瑞正与中国的合作伙伴携手，准备于今年上半年在中国产销Paxlovid。

艾伯乐没有透露这家中国合作伙伴是谁，但外界认为，这家合作伙伴是浙江华海药业。

有投资者星期一在投资者平台提问：“请问华海现在生产辉瑞新冠（冠病）药品吗，除了在国内合作，双方有在国外市场合作代工生产吗？”

对此，华海药业回复称，“公司正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应，持续满足中国患者的新冠治疗需求。”

去年，A股原料药龙头华海药业拿下了辉瑞Paxlovid的制剂委托生产协议——华海药业将在协议期内(五年)为辉瑞公司在中国大陆市场销售的冠病病毒治疗药物Paxlovid提供制剂委托生产服务，以满足中国患者的用药需求。

公开资料显示，浙江华海药业股份有限公司是一家主要经营原料药、医药中间体、制剂的生产和销售的公司。公司的主要产品有普利类、沙坦类等高血压原料药。