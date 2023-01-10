中国广电总局要求对青年演员展开法律培训

在中国演艺圈近年屡次爆出负面新闻的背景下，中国官方印发万字通知，其中要求面向青年演员和经纪人展开思想政治、职业素养、法律法规等培训，以让他们能成为德才兼备、德艺双馨的文艺工作者。

据中国国家广播电视总局官网星期二（1月10日）的消息，这份上万字的通知，名称为《全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划》，落款时间是在去年12月30日。

通知说，要深刻把握广电工作是政治工作的鲜明定位，把政治建设作为人才队伍建设的首要任务，着力提高人才队伍政治素质和政治能力。同时，确保人才在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与中共中央保持高度一致，培养胸怀“国之大者”的行业栋梁。

通知也说，要深入展开马克思主义文艺观教育，健全导演、编剧、制片人、演员、经纪人等文艺从业人员常态化培训机制，以文艺业务骨干培训项目为主要抓手，常态化、长效化展开思想政治、法律法规、职业道德培训。

通知还提到，要积极发现、培养政治坚定、业务精湛、潜能巨大的青年编剧、导演、演员等文艺骨干。面向青年演员和经纪人展开思想政治、职业素养、法律法规等培训，教育引导相关从业人员强化使命担当，自觉遵守法律法规，做德才兼备、德艺双馨的文艺工作者。

“通过定期组织创作采风、举办高级研修班、举办论坛、组织创作，以及老艺术家传帮带等方式，促进有潜力的青年创作者加速成长，建立一支靠得住、用得上的文艺骨干后备军。”

至于在建立健全人才政治引领和服务保障制度方面，通知指出，要加强对新文艺群体的团结凝聚。积极做好网络主播、网络视听主创、独立制片人、独立演员等新文艺群体工作，建立落实教育引导、培养培训、管理服务等制度，着力提高新文艺群体政治素质、导向意识、把关能力和专业水平。

此外，广泛吸引新文艺群体参与重点视听作品的创作生产，培养高层次人才。在新文艺群体的职称评定、档案管理、表彰奖励、人才项目申报、业务培训、会员发展等方面给予同等对待。充分发挥行业协会、群团组织作用，做好代表性人士联系服务和组织吸纳等工作。健全从业人员规范管理体制机制，加强职业道德委员会建设，对从业行为进行行业规范，对违法违规从业人员实施行业惩戒。

中国娱乐圈近年来充斥着天价片酬、阴阳合约、偷税逃税、桃色风波等问题，流量至上、畸形审美、饭圈乱象等情况迭出。中国官方过去两年重拳整治文艺界及娱乐圈歪风，先后出台多项新措施，加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出等。

