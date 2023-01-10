中国国安部原纪委书记刘彦平被判死缓 终身监禁不得减刑假释

中国媒体报道，被指参加公安部原副部长孙力军政治团伙、去年9月被捕的中国国安部原纪委书记刘彦平，星期二（1月10日）被法院以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，在其死刑缓期执行二年期满减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

据中国央视报道，吉林省长春市中院星期二公开宣判这起案件。

报道说，经长春市中院审理查明，2001年至2022年，刘彦平利用担任公安部警卫局副局长、政委、局长，公安部党委委员、部长助理、副部长，国家安全部党委委员、纪委书记、中央纪委驻国家安全部纪检组组长、中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组组长，十九届中央第五轮巡视第十四组组长等职务上的便利或者职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、案件处理、工作安排、车牌办理等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物，共计折合2.34亿余元人民币（约4600万新元）。

长春市中院认为，刘彦平的行为已构成受贿罪，同时指出刘彦平受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。

不过，鉴于刘彦平主动交代办案机关尚不掌握的部分受贿事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，大部分赃款赃物及孳息已追缴到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。

长春市中院说，根据刘彦平犯罪的事实、情节和对国家、社会造成的严重危害，决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对刘彦平受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

刘彦平在去年3月被查，在当时发布的官方通报中，披露刘彦平是孙力军政治团伙中的一员，并指其肆意践踏法纪，滥用公安警卫权力，将其异化为捞取政治资本、谋私敛财的工具，造成恶劣影响。其中，“滥用公安警卫权力”的措辞是首次出现在“老虎”的通报中。去年9月，刘彦平涉嫌受贿罪被逮捕。

原中国公安部副部长孙力军在2021年9月被双开，其团伙成员目前已查七人，包括原江苏省委政法委书记王立科、原上海市公安局局长龚道安等人。

