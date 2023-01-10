中国暂停审发日本公民赴华普通签证

继暂停向韩国公民发放几种类型的短期签证后，中国星期二（1月10日）晚也宣布，中国驻日本使领馆自即日起暂停审发日本公民赴华普通签证。

中国驻日本大使馆官方微信公号在发布的一份简短通知中说，签证审发何时恢复，请候通知。

这是日本政府针对中国入境旅客收紧入境检疫措施后，中国采取的反制措施。

日本上周宣布，从星期天（8日）起加强针对自中国入境旅客的防疫措施，包括要求从中国直飞日本的乘客在登机前提供冠病检测阴性证明等。

在星期二稍早前，日本共同社引述数名旅游业人士报道，中国已告知旅行社，将暂停向日本旅客发放新签证。

报道也引述东京一家旅行社称，在收到中国政府的通知后，查询申请中国签证服务中心的网站时，发现签证手续的预约系统已被冻结，几乎所有类型的中国签证都已无法申请。

另一方面，中国驻韩国大使馆星期二中午也宣布从即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。

这是在多个国家最近对中国旅客收紧入境限制后，中国采取的首个反制措施。

中国外交部发言人毛宁早前在例行记者会上说，部分国家采取仅针对中国的入境限制措施，缺乏科学依据，一些过度做法更让人无法接受。中国坚决反对试图通过操弄疫情防控措施，以达到政治目的的做法，并将针对不同情况，本着对等原则采取相应措施。