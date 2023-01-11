2022年末中国广义货币同比增长11.8%

中国央行星期二（1月10日）公布数据显示，2022年12月末，中国广义货币（M2）余额266.43万亿元（人民币，下同，约52.34万亿新元），同比增长11.8%。

据中新社报道，这一增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币（M1）同比增长3.7%；流通中货币同比增长15.3%。全年净投放现金1.39万亿元。

贷款方面，去年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企（事）业单位贷款增加17.09万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。

中国民生银行首席经济学家温彬说，去年12月的市场流动性继续保持合理充裕。一方面，在财政支出力度放缓、企业债净融资大幅缩量等因素影响下，12月M2增速有所回落；另一方面，新增信贷较上月明显回升，存款派生效应增强，当前理财赎回压力依然较大，居民存款继续保持较高速度增长，也对M2增速形成一定支撑。

仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟提到，企业中长期贷款维持较高景气度，显示出商业银行在宽信用政策组合下继续扩大中长期贷款投放，特别是对重点领域的长期贷款投放，政策性因素积极拉动作用也依然较为突出，实体企业对经济前景预期进一步改善。

中国银行研究院研究员梁斯认为，2022年金融数据整体表现疲弱，但企业中长期信贷需求的持续走强成为金融数据的突出亮点，这意味着企业对经济未来预期在持续转暖，释放了经济有望企稳向上的积极信号。