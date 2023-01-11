消息：苏贞昌今请辞 台前副总统陈建仁接任

台湾民进党九合一败选后，内阁改组备受关注。党政人士星期二（1月10日）说，行政院长苏贞昌星期三将在与总统蔡英文的例会中提出辞呈，并于星期五立法院预定休会当天率内阁总辞；至于接任行政院院长人选，锁定前副总统陈建仁，搭档副行政院长人选桃园市前市长郑文灿，党政高层透露，“陈建仁接阁揆这件事，很快就会发生”。

根据联合报报道，党内研判，民进党主席补选将于星期天（15日）投票，副总统赖清德已确定当选党主席，下星期三（18日）中常会交接后，内阁人事也将底定，党政同步换血。

党政人士说，苏贞昌内阁总辞，改组幅度不会太小。对于内阁改组，蔡英文曾在元旦回应媒体提问时说“有定案就会报告，大家不用过度臆测，目标就是稳定政局，开创新局。”总统府星期二表示，没有新的回应。

不过，报道指出，上述时程仍有些许变数。因为立法院原订星期五（1月13日）休会，但民进党团星期二在内部群组发出通知，请执政党立委预留16日至19日时间，因应处理“还税于民”发现金特别条例相关议案；若立法院再延会，仍将牵动阁揆变动时间。立法院朝野协商星期二晚上取得共识，将由立法院长游锡堃13日召集协商讨论是否延会。

陈建仁日前担任总统特使出访教廷，参加故教宗本笃十六世丧礼，期间会晤曾涉香港国安法“勾结外国势力罪”被捕的香港荣休主教陈日君 。陈建仁从梵蒂冈返台后，星期一晚上突然在脸书公布照片自曝近况，被党内解读“政治味”浓厚。

不过，也有党内人士分析，考量2024年总统大选，陈建仁并非适合的战斗内阁；这让郑文灿虽有论文争议，阁揆之位仍未被淘汰。

台湾立法院星期五将休会，有网媒报道苏贞昌星期二下午已在收拾行政院办公室物品，并致电给熟识的朋友问候，期间有人问他是否确定要“休息”，他则语带保留回复：“我什么都没有说喔！”让外界揣测即将去职。

行政院发言人罗秉成则回应表示，是针对年节礼品安排包装及寄送事宜，并无所谓办公室“打包”。

苏贞昌也表示，行政院长的任免是总统职权，应该尊重，队伍该怎么调整，时候到了自然会公布。

苏贞昌2019年1月14日接任行政院长一职，星期六（14日）将任满四年，已是台湾总统民选后任期最长的阁揆。