北京代市长殷勇：努力实现全年总消费额增长约5.5％

北京市代市长殷勇说，北京将努力实现全年总消费额增长5.5%左右、社零总额增长5%左右、批零销售额增长6%左右的目标。

根据新华社星期二（1月10日）报道，北京市代市长殷勇受访时表示，北京将深入推进国际消费中心城市建设，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，推动有效需求和有效供给良性互动和高水平动态平衡。

殷勇说，一方面充分发挥消费的基础作用。把商圈和平台作为促消费的重要载体，加快构建“国际消费体验区、城市消费中心、地区活力消费圈和社区便民生活圈”四级商业消费空间结构。努力实现全年总消费额增长5.5%左右、社零总额增长5%左右、批零销售额增长6%左右的目标。

另一方面，全力打造有效投资新热点。围绕支撑“五子”联动成局成势、塑造发展优势和补齐公共服务、城市运行等领域短板，集中开工一批重大基础设施项目，保持重要领域投资快速增长势头。在去年全社会固定资产投资迈上8000亿元（人民币，约1570亿新元）台阶基础上继续保持良好增长态势，努力实现增长4%以上。

殷勇还表示，要用好数据这个最新最活跃的生产要素。以建设全球数字经济标杆城市为抓手，更大力度促进数字经济健康发展。系统推进新一代数字集群专网、边缘计算体系等新型基础设施建设，加快建设区块链算力平台、人工智能公共算力平台，夯实数字经济发展根基。