杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议

为进一步支持平台企业发展，杭州市政府与中国电商巨头阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议。

据《杭州日报》报道，杭州市人民政府与阿里巴巴集团星期二（1月10日）举行签约活动。

中共浙江省委常委、杭州市委书记刘捷在签约仪式上说，他对阿里巴巴集团长期以来扎根杭州、奉献杭州表示感谢。

刘捷说，战略合作九年来，阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，“我们看到了在互联网经济的寒冬里阿里逆势增长的坚强韧性，在科创硬实力的比拼中阿里追求卓越的不懈努力，在疫情防控的战线上阿里始终如一的家国情怀，在可持续发展的道路上阿里商业向善的社会责任，在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气”。

他指出，今年对杭州和阿里而言都是难得的战略机遇期、政策窗口期、发展黄金期，希望阿里巴巴围绕综合性国家科学中心创建，强化关键核心技术联合攻关和科技成果转移转化；围绕“五大产业生态圈”建设，充分发挥链主企业引领示范带动作用；围绕共同富裕示范区城市范例建设，形成一批产业共富实践案例。

刘捷强调，杭州市委、市政府将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展，强化“店小二”“保姆式”的服务意识，健全“全方位”“全天候”的沟通机制，落实“包容”“审慎”的综合监管，全力支持阿里争当创新发展的引领者、融合发展的支撑者、规范发展的示范者。

阿里巴巴1999年在杭州成立，是中国最大的电商平台企业之一，也是世界500强企业。杭州市在2013年就与阿里巴巴集团签订了战略合作协议，此次签约是深化合作。

另据杭州发布消息，刘捷星期二也到蚂蚁集团调研，了解企业技术研发、业务板块布局情况，询问发展面临瓶颈。

据报道，企业负责人介绍了发展思路和愿景，刘捷对企业坚持党建引领发展表示肯定，勉励他们抢抓机遇、乘势而上，把牢正确方向，加大创新力度，持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。

刘捷也要求有关部门加强对接协调，强化跟踪问效，把企业反映的问题解决好。

去年12月26日召开的杭州市委十三届三次全体（扩大）会议暨市委经济工作会议提出，要全力打好经济翻身仗，杭州也将实施包括平台经济专项政策包在内的集成政策。据报道，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。

中国官方在去年12月召开的中央经济工作会议中缓和对以平台企业为首的民营企业的态度，并要求支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。中共浙江省委书记易炼红去年12月18日调研阿里巴巴集团时，强调要推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展。