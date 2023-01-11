魏哲家连续三个月买进台积电467股逾1.79亿新台币

台积电总裁魏哲家去年12月持续加码买进67股台积电股票，连续三个月共计买进467股，估计至少斥资逾新台币1.79亿元（下同，约780万新元）。魏哲家此前曾表示，希望（加码买进）对台积电能有好的影响，并强调台积电有好成绩，一定会反映价值。

台湾中央社援引公开资讯观测站资料显示，魏哲家12月自集中交易市场加码买进67股台积电股票，持股增至6346股。若以台积电12月股价介于442.5至508元计算，魏哲家加码金额逾2964万元。

报道指出，魏哲家于10月17日一口气买下1600股台积电股票，并随即于10月及11月接连自集中交易市场各加码买进200股台积电股票，12月再加码买进67股；魏哲家连续三个月共加码467股台积电股票，估计投资金额超过1.79亿元。

除魏哲家外，台积电欧亚业务暨研究发展兼技术研究资深副总侯永清、研究发展兼设计暨技术平台副总经理鲁立忠和企业规划组织副总经理李俊贤等主管12月也同步加码台积电股票。

魏哲家去年12月应邀出席玉山科技论坛演讲时，曾针对股神巴菲特买进台积电发表看法，并首度对他自己加码投资台积电提出说明。

魏哲家当时表示，巴菲特买台积电，希望对台积电能有正面影响；他自己加码台积电股票，也希望能有很好影响。

魏哲家强调，对于台积电而言，最重要的是技术、生产及客户信任，如果成绩很好，一定会反映价值。