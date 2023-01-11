中国前首富、汉能创始人李河君被警方带走

中国前首富、汉能创始人李河君2022年12月17日被锦州警方带走协助调查，截至1月10日仍未放回。多名汉能前员工确认这一消息。由汉能重组而成的石农控股集团有限公司，也在2022年12月22日停止运营。

综合财新网和财联社报道，汉能一名前工作人员星期二（1月10日）受访时说，李河君被警方带走是协助调查，事件可能与锦州银行有关。

锦州银行此前披露的招股说明书显示，该银行与汉能的资金关系规模总计为94.61亿元（人民币，下同，约18.6亿新元），分为与汉能挂钩的受益权转让计划、锦州银行发行的非保本型理财产品、锦州银行发行的保本型理财产品三种。说明书承认其中附有信贷风险敞口净额27.7亿元。

媒体就此致电辽宁省锦州市公安局、锦州银行，但截至发稿，电话无人接听。

汉能官网曾显示，今年56岁的李河君出生于中国广东省河源市。1989年，他向自己大学老师借款5万元创立汉能集团。

2002至2011年，李河君带领团队耗资超200亿元，建成了总装机300万千瓦的金安桥水力发电站。2010年，汉能将业务版图扩张到了光伏行业，并选择了业内并不主流的薄膜太阳能技术。

2015年初，李河君以1600亿元身家登顶2015年胡润全球富豪榜，身家一度超马云、王健林成为胡润百富榜第12位中国首富。

同年12月7日，锦州银行在香港上市时，招股书披露该行给汉能贷款近百亿元。

汉能系于2019年开始崩盘。当年4月，向来支持汉能的锦州银行初露危机，汉能资金链旋即断裂。汉能系由原全国政协委员田伟介绍给锦州银行，田伟个人亦向汉能借款数亿元，至今也成烂帐。