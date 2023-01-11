中国七省份九位副省级官员同日履新

中国地方两会密集召开，包括浙江、贵州、安徽等七个省份星期二（1月10日）在省级人大常委会议中表决任命了九名副省长（副主席）级别官员。

据《北京青年报》旗下“政知圈”微信公号报道，九名履新的副省长级官员分别是：张家胜任浙江省人民政府副省长，贾利军、张敬平任贵州省人民政府副省长，王立任宁夏回族自治区人民政府副主席，戴彬彬任陕西省人民政府副省长，费高云、任清华任安徽省人民政府副省长，周立伟任山东省人民政府副省长，盛阅春任湖北省人民政府副省长。

九人中，履新安徽的费高云是唯一的二十届中共中央候补委员，也是唯一一位省委常委。他1971年出生，此前长期在江苏省工作。

费高云2018年任江苏省副省长，2021年1月任江苏省委常委、省委政法委书记，后卸任副省长职务，2021年年底任江苏省委常委，省政府常务副省长、党组副书记。去年12月底调任安徽，任安徽省委委员、常委。

据报道统计，九人中有六人是跨省任职，其中五人是首次跨省任职。

履新浙江省的张家胜此前一直在湖北任职，曾担任过湖北省科学技术协会副主席、党组成员，黄石市委副书记、政法委书记，湖北省体育局局长、党组书记，宜昌市市长，黄冈市委书记等职。

新任贵州省副省长张敬平（女）此前一直在山西任职，担任过山西省妇女联合会副主席、党组成员，吕梁市委常委、市政府常务副市长，山西省委教育工作委员会副书记（正厅长级），山西省科学技术协会党组书记等职。

新任宁夏回族自治区副主席王立此前一直在湖北任职，担任过中共湖北省鄂州市委书记、市人大常委会主任，宜昌市委书记，湖北省副省长等职。

履新陕西省的戴彬彬此前一直在北京任职，担任过北京建工集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，北京市海淀区区长，北京市怀柔区委书记，北京市人民政府秘书长、办公厅主任、党组书记等职。

新任湖北省副省长盛阅春此前一直在浙江任职，担任过中共浙江省杭州市江干区委书记，杭州市委常委、萧山区委书记，绍兴市市长，绍兴市委书记等职。

新任安徽省副省长任清华（女）则是无党派人士，曾在广东省深圳市和北京市的多家公司任职，2012年之后一直在海南工作。在海南任职期间，担任过海口市副市长，海南省洋浦经济开发区管理委员会主任，海航集团董事、联席CEO，海南省发展控股有限公司总经理，海南省工商联第九届执行委员会主席等职。

九人中还有两人是从国家部委或央企调任，分别是曾任中国公安部情报指挥中心党委副书记、政委兼纪委书记等职的新任贵州省副省长贾利军，以及曾在中国石化和中国海洋石油集团任职的新任山东省副省长周立伟。

