上海确定2023年GDP增长目标为5.5%以上

上海市市长龚正星期三（1月11日）上午建议，今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

根据澎湃新闻报道，上海市第十六届人大一次会议星期三上午在世博中心开幕。龚正在会上作《政府工作报告》时说，综合各方面因素，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.3%左右，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右，环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，主要污染物重点工程减排量完成国家下达目标。

龚正说，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是新一届政府各项工作的开局之年。

他说，做好今年工作，必须深入贯彻落实中央经济工作会议精神和市委全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，努力实现经济运行整体好转和社会大局稳定。

龚正还说，要持续推动“五个中心”功能升级。围绕国际经济中心建设，此次《政府工作报告》提出，要强化国际经济中心产业支撑，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设现代化产业体系，深化提升三大先导产业“上海方案”，提高集成电路装备、材料和设计创新发展能力，促进生物医药创新产品应用推广，优化人工智能自主可控软硬件生态，加快六大重点产业创新突破，持续推进新能源汽车、民用航空、空间信息等产业补链固链强链，加快长兴岛海洋产业发展，大力发展数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四大新赛道，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大领域加速布局。

