港府强烈反对外国政府就黎智英案的干预

针对香港壹传媒创办人黎智英的国际律师团队已致函英国首相、寻求协商如何让黎智英获释的报道，香港政府星期二（1月10日）深夜发文，强烈反对外国政府就黎智英司法案件的干预和对港府的不实指控和批评。

据香港政府新闻处官网公告，有报道称黎智英的国际律师团队较早前致函英国首相要求紧急会面，商讨寻求协助释放正还押候审的黎智英，也有报道称，英国外交部印太事务国务大臣卓雅敏10日应要求与黎智英的律师团队会面，除承认当局向黎智英提供支援已经有一段时间之外，还不实指控港府针对包括黎智英在内的一些人士。

港府在公告中说，反对及谴责上述报道中所谓国际律师团队及英国政府此等企图破坏香港法治和干预香港司法独立审判权的行为，并严正敦促有关方面必须尊重法治精神，立刻停止干预香港内部事务。

港府说，香港是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则，深得国际社会认同。一直以来，港府律政司都是在香港《基本法》保障下主管刑事检控工作，不受任何干涉；并严谨和客观地按照《检控守则》以证据和适用法律就每宗案件作出独立的检控决定。港府说，律政司在有充分证据令案件有合理机会达致定罪，以及在合乎公众利益的情况下，才会提出起诉。

公告还写道，对于刑事罪行的被告人，在香港《基本法》和《香港人权法案》的保障下，均会由享有独立审判权的司法机关进行公平审讯。香港基本法第八十五条清楚订明，香港法院独立进行审判，不受任何干涉。

港府最后说，绝不容许任何外国势力或人士干预香港的司法程序和香港的内部事务，并予以强烈谴责。

同时拥有香港籍和英国国籍的黎智英目前官司缠身，他被香港政府以《香港国安法》中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”与“发布煽动刊物”罪起诉，案件已延至今年9月开审。若被定罪，黎智英可能将在监狱中度过余生。

黎智英原先曾希望聘用英国御用大律师欧文（Timothy Owen）为黎智英辩护，但港府认为没有香港执照的律师不能参与涉及《香港国安法》的案件，香港特首李家超还为此提请中国全国人大常委会释法。

