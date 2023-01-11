中国民航局开始受理中美航司恢复运营中美航线申请

中国民航局运输司司长、一级巡视员梁楠星期二（1月10日）说，民航局1月8日起已开始受理中外航空公司复航申请，已经有近40家中外航空公司报送了涉及34个国家、每周约700班客运航班计划申请，其中大部分航班计划于1月下旬至2月期间恢复运营。

根据中新社报道，梁楠在中共中央对外联络部邀请在华外国工商界人士出席的中国防疫政策专题吹风会上，谈及外界关注的中美直航班次恢复进展时说，中方1月8日起对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，相关措施包括取消客座率限制等国际客运航班数量管控措施。包括美方航空公司在内的中外航空公司，可以按照双边航空运输协定安排运营定期客运航班。

梁楠指出，民航局正在按照程序抓紧做好审批工作，欢迎中美航空公司依照协定和市场需求运营两国间航班，为促进两国人员往来和经贸交往作出新的更大贡献。在航班恢复过程中，民航局也会加强与美国民航主管部门沟通，推进中美之间航班顺利复航。

梁楠介绍称，民航局自1月8日起已经开始受理中外航空公司航班计划申请，已经有近40家中外航空公司报送了涉及34个国家、每周约700班客运航班计划申请，其中大部分航班计划于1月下旬至2月期间恢复运营，民航局正在按照程序抓紧审核办理。同时，民航局已经恢复受理国际客运包机、公务机申请，满足国际公商务往来需求。

在国际客运航空市场恢复预期方面，梁楠说，考虑到航空公司恢复运营，国际航班受到市场需求、运力安排、时刻协调、中外航空当局批复等多重因素影响，需要较长准备时间。另一方面，历经三年的疫情冲击，旅客跨国出行意愿仍需一段时间逐步恢复。总体来看，国际航空市场的恢复进度将慢于国内航空市场

