华裔女星杨紫琼夺金球奖影后

马来西亚华裔女星杨紫琼凭借在《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）中的演出，获得金球奖（Golden Globe Awards）音乐或喜剧类最佳女主角。

第80届金球奖颁奖典礼当地时间星期二（1月10日）晚上在美国洛杉矶举行，首次入围金球奖影后的杨紫琼在获奖感言中说，她入行40年来，终于等来了这一刻。

她说，“站在这里是一趟美妙的旅程，历经难以置信的竞争，但我认为一切值得。”回顾演艺生涯，她也提到过去在好莱坞因是少数族裔而不被认同的回忆。

现年60岁的杨紫琼被誉为香港动作电影黄金时代的巨星。她1984年在香港出道，1997年凭铁金刚电影《明日帝国》（Tomorrow Never Dies）打入好莱坞，随后又在《卧虎藏龙》、《我的超豪男友》和《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）等卖座电影中饰演要角。

杨紫琼是金球奖史上第二位亚裔影后，第一位是2020年凭借影片《别告诉她》（The Farewell）获奖的美籍华裔演员Awkwafina（奥卡菲娜）。

杨紫琼早前获选《时代》杂志2022年度标志人物，成为史上首位获得此项殊荣的亚裔女星。 她也在上星期天（1月8日）公布的第94届美国国家评论协会奖（The 94th National Board of Review Awards）中创下历史，成为45年来首位获得最佳女主角奖的亚洲女演员。

杨紫琼斩获金球影后的消息出炉后，迅速登上中国社交平台微博的热搜榜，相关帖文阅读量短时间内即超过5000万，网民纷纷对她表达祝贺，认为她得奖实至名归。