张亚中宣布参选台总统：和合方略解决两岸难题

孙文学校总校长张亚中星期三（1月11日）宣布参与国民党总统初选，争取提名。他强调，2024可能是台湾最后的机会，是决定台湾未来命运的大选“和与战”的选举。他提出“自己国家自己救”、和合方略解决两岸难题，恢复四个月兵期，以及“透明政府、忠诚国家认同、澄清吏治、国之新四维政纲”等四项承诺。

根据联合报报道，张亚中在参选宣言“国难方殷，庶民自救；赢回未来，你我开始”全文中说，“国事蜩螗，内政不修，外交败退，国际情势变迁又不利台湾，国难当前，灭顶之危已非空言。救国救民本应是当务之急，但是政党政客们仍忙于内斗，争权夺利为先，面对国家生存发展重要议题，或而徒讬空言，或而闪躲欺骗，从来不愿直面应对。”

张亚中在文中说：“政治非我职业，亦非事业，国家多难，我之所以参与，希望唤起群众，一起救国救民。因参与只是志业，如同革命烈士与传教士，在这条道路上，所有权力与利益都于我了无罣碍，因而也无有贪婪与恐怖。”

他说，为了台湾的和平繁荣及下一代的未来，他有足够的知识，能判断及倡议对台湾生存发展最好的政策；有坚定的毅力，能贯彻政见；有无私的胸怀，能纳天下英才。“这些年来，在救国救民的道路上，我有勇气，我无所畏，敢为天下先！我虽敢为先，当然也期待所有国人共同自救，众志成城，自己国家自己救！”

他还说，两岸关系有其内战本质，因此事关国家命运，两岸问题不解决，台湾永无宁日。诚如多位先进所言，2024大选可能是台湾最后的机会，是和与战的选择。无论“是和是战”，每位参选人及政党必须拿出完整的方案，而不是空口白话，或以“和平”为名，却行“斗、拖”之实，或者只是说些“想当年”的种种，来哄骗民众，而是要有一个扎扎实实的想法，作为走上两岸对话协商的方案。



除此以外，张亚中也明确承诺，在当选总统的第一天，就会立刻做到：

第一，透明政府：立刻解密追查蔡英文的论文与疫苗疫情相关档案，并追究责任，没弄清楚前，“谁也别想出国”。

第二，忠诚国家认同。食国家俸禄的官员不可欺骗自己的国家认同，所有在职与退休政务官员，包括卸任总统，必须白纸黑字宣誓确认自己的国家是符合宪法规范的中华民国，而不是偷樑换柱、借壳上市的所谓“中华民国台湾”或“台湾国”，否则即使退休也将停发退休金。

第三，澄清吏治：打击贪腐败类，绝不手软，另编列打鬼基金至少一百亿元新台币（约4.37亿新元），做为无追溯效期民众检举违法政府官员之奖金，以重建官箴、端正司法。

第四、保住台湾生机：不重蹈上世纪末日本半导体的覆辙，让台积电根留台湾，不让外国淘空或弱化“护国神山”。不重蹈乌克兰的命运，恢复四个月义务役期，强化募兵机制，以有效发挥青年力量，提升国家整体竞争力。



张亚中还明确宣示，除了弘扬“礼义廉耻”这个传统的四维外，会以下列的“国之新四维”作为当选总统后的基本政纲：

第一，在国际定位上，以九二共识为基础，宣示台湾成为“全球非战和平区”，保证台湾不会变成刺猬岛，拒绝强权操控，不花费钜资购买不必要的军备，青年不必上战场，国家得以在和平环境上蓬勃发展。没有和平，幸福将是梦幻泡影，这个“全球非战和平区”的主张是此次参选政见核心中的核心。

第二，在经济发展上，以开放融入国际经贸为基础，加入RCEP等区域组织，并确定“减碳无煤、核绿并重”为能源政策，延役核二、核三厂，重启核四厂，以确保经济发展的能源基础及国家安全需要，并发展台湾下一代的明星产业。

第三，在教育文化上，导正近30年“教改”带给台湾在教育、文化、史观、价值上的迷失，重塑台湾良善价值并增加国际竞争力。

第四，在社会网络上，让青年人有安心成家立业的机会，军公教的退休金与民间团体财产不被剥夺，改革司法，社会各个层面的公平正义能够彰显。

张亚中最后说，他争取的是中国国民党总统候选人提名，但要代表的将不是那个从台湾前总统李登辉以降，已经失去理念灵魂与方向的国民党，而是以国父孙中山先生救国精神、治国理念为依归，坚持中华文化与中华史观的中国国民党。“我要走的是真正的中道，代表的是真正热爱中华民国的沉默大众。我的当选，必然能为中华民国迎来灿烂的未来。”

