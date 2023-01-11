韩总理：不将中国对韩停办签证视为报复措施

针对中国为反制韩国对中国旅客的入境检疫要求，暂停签发韩国公民赴华短期签证，韩国总理韩德洙说，并不将此举视为报复措施。

据韩联社报道，韩德洙星期二（1月10日）在总理公馆举办迎新年晚餐会，并在席间做出上述表述。他解释说，韩国在发布停办中国公民赴韩短期签证等对自华旅客采取入境限制措施的方针时，与中国外交部门进行了充分沟通。

韩德洙还说，政府做出相关决定时，要求外交部向中国充分说明为何要采取相关措施。他重申，韩国在采取相关措施时与中国进行了沟通。他说，维护国民安全是重中之重，在此过程中出现的问题将通过与有关方的沟通予以解决。

韩国政府去年12月30日宣布，出于疫情防控需要，从1月2日起暂停签发中国公民赴韩短期签证，暂停实施从中国起飞的航班增班计划，并要求自华入境人员提供新冠检测阴性证明。韩国星期二（1月10日）再宣布，即日起所有来自香港澳门的航班，只能降落在首尔仁川国际机场。

中国驻韩大使馆星期二在微信公众号上发布将暂停签发韩国公民赴华短期签证的通知。韩国外交部发言人当天说，政府对中国这一举措表示遗憾，指出韩国政府加强自华入境防疫的措施有其科学、客观的依据，并强调将继续与中国保持沟通。

中国宣布暂停签发韩国短期签证的同一天，也宣布暂停审发日本公民赴华普通签证。据路透社报道，日本内阁秘书长松野博一星期三（1月11日）说，日本政府就这一举措提出抗议，要求中国政府撤销这项决定。

