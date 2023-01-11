大陆国台办促民进党推动小三通全面复航

中国大陆国台办发言人马晓光星期三（1月11日）说，暂停了近三年的两岸“小三通”海上客运航线1月7日部分复航，但与广大台胞期盼还有很大差距，敦促民进党顺应民意，撤除三年来设置的种种不合理障碍，推动“小三通”全面复航早日实现，恢复两岸人员往来正常化和两岸民众交流常态化。

根据央视新闻报道，在国台办例行新闻发布会上，有记者问，中断三年的“小三通”1月7日部分复航，岛内民众呼吁民进党彻底取消限制全面恢复，对此有何评论？此外，大陆优化调整疫情防控政策后，又临近春节，请问除“小三通”外，大陆方面为台胞返乡过年还会提供哪些协助？

国台办发言人马晓光说，1月7日，暂停了近三年的两岸“小三通”海上客运航线部分复航。但与广大台胞期盼还有很大差距。不仅广大台商、台生、台干被排除在外，大陆民众也由于民进党限制，无法循此渠道赴台。远远不能满足两岸同胞的期待。

马晓光说，1月8日起，大陆对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。时值春节临近，为便利台湾同胞返乡过年，大陆有关方面积极支持两岸航空业者大幅增加两岸航线航班。相关航空公司会陆续增加运力，调整两岸运输安排，两岸航班会明显增加。

他以大家关注的上海浦东机场为例，预计1月8日至31日期间，往返台湾地区的双向载客航班将达日均8班。除增加航班外，扩大航点也是为台湾同胞返乡过年提供便利和保障的必要之举。

马晓光指出，大陆原有61个两岸空中客运航点，疫情以来，民进党单方面关闭了大多数，目前仅有4个大陆航点。国台办期盼通过扩大航点增加运力，为台湾同胞返乡过年提供保障。

马晓光还说，国台办敦促民进党顺应民意，撤除三年来设置的种种不合理障碍，推动“小三通”全面复航早日实现，尽快恢复两岸原有客运航点，恢复两岸人员往来正常化和两岸民众交流常态化。

