李家超：要告诉全球香港已回到世界舞台中央

香港特首李家超说，随着香港防疫措施有序放宽，香港要把握过去几年错过的时间发展经济，并向国际展示香港已经回到世界舞台中心。

据香港中通社报道，李家超星期三（1月11日）出席第16届亚洲金融论坛开幕式时致辞说，香港经济仍面对不确定性，作为小型的开放型经济体，短期内有挑战，因此更需好好利用背靠祖国、联通国际的优势，推动金融转型、金融科技发展，要告诉全球，香港已回到世界舞台中央。

李家超说，过去几个月香港正在踏上复常之路，此前举办的国际金融领袖投资峰会汇聚超过200位来自全球约120家金融机构负责人，是三年来的第一次。李家超形容，香港的门开得越来越大，与大陆通关也已开始，商家、投资者、旅客在三年的分离后重聚在一起，往来变得越来越方便。

他指出，国际货币基金组织下调今年全球经济增长预测至2.7%，投资环境仍充满不确定性。李家超说，香港面对短期内经济挑战，要把握国家“十四五”规划赋予香港的定位，巩固国际金融中心地位，同时发展资产风险管理中心等新定位。

李家超还说，香港不断优化上市环境，例如港交所去年修改主板上市规则，放宽让无营利的创科企业可在港上市，也为家族办事处提供税务括免等措施。

另一方面，为提升金融科技发展，港府也在2021年首次推出“拍住上”金融科技概念验证测试资助计划，至今共收到超过160份申请，超过90个项目获批，包括财富管理、合规、保险等。此外，还发表发展虚拟资产的宣言，探索虚拟资产在金融市场的应用，如绿色债券、数字货币等。港府上个月也发表了保险业发展策略蓝图，将在南沙、前海等建立保险售后服务中心，促进大湾区保险市场互联互通。

李家超说，一切关于金融转型的计划都在进行中，未来一年他会与团队进行更多外访工作，说好香港故事。他希望告诉全球，香港已经回到世界舞台中央。

