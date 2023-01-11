中国智库预测2023年台海局势保持稳定

中国全球化智库（Center for China and Globalization，简称CCG）预测，2023年两岸经济文化交流合作及各领域融合迎来新发展，台海局势将保持稳定。

据香港中通社星期三（1月11日）报道，CCG在星期一（9日）发布的《2023中国与全球化报告》，从中美关系、乌克兰危机、国际金融体系、“一带一路”、国际旅游、数字经济、气候变化与等十个角度梳理并预判了未来一年中国全球化发展趋势。

在两岸关系方面，报告指出，大陆实施了有效的策略，并展现出了足够的战略耐心，为稳定台海局势作出了最大的努力。这些策略和战略耐心将在2023年继续推动台海局势的稳定。

报告认为，中国国民党去年在“九合一”选举中获胜，两岸民间呼吁恢复“小三通”声音高涨，以及有200万台湾人经常在大陆经商工作等，表明台湾民意更倾向“求和平、求稳定、过好日子”。

报告指出，，展望2023年，美国高级政客会否再度访问台湾是地区局势激化的重大不确定性，外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子活动可能对台海和平稳定构成挑战。但随着大陆防疫政策的放开，出入境政策的放宽，两岸之间的旅游、留学、就业、创业等个人往来、经济往来活动将进一步加强，将进一步促进经济融合，从而推进和平统一进程。

在中美关系方面，报告认为两国关系或迎来新的稳定窗口期，出现明朗迹象，双方将谨慎展开互动，在曲折中规避双边关系进一步下滑。

根据官网介绍，CCG在去年6月和11月两度与数百名学者、政要、媒体、智库负责人等具有较大影响力的国际人士开展了面对面对话交流活动，并借由在广泛交流中所了解的观点信息及机构的长期研究积累，整理得出了这份报告。

