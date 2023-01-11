中国流行病学专家曾光：XBB.1.5不会造成类似第一波的重症高峰

中国流行病学专家、卫健委高级顾问曾光说，XBB.1.5毒株在中国可能会造成一部分传播，但传播速度不会太快，不会造成类似第一波的重症高峰。

根据“央广网”微信公号消息，曾光受访时介绍，从中国范围来看，感染高峰、重症高峰呈现出此起彼伏、逐渐从涨潮到落潮的过程。“这一波疫情的高峰像暴风骤雨一样到来，我也没有想到它来得这么快、这么凶、这么猛。”因此，人们自然会对“第二波”感到紧张和焦虑。

对于XBB.1.5毒株的担忧，曾光说，很大程度上源于人们对病毒的不了解。他介绍说，XBB.1.5变异株在美国的占比可能还会进一步上升，但根据研究，感染该毒株后，死亡率并没有随之大幅上升。随着XBB.1.5逐步在美国占据“优势地位”，冠病病毒感染的发病率在增加，但增高幅度不大。曾光说：“这一情况可以给我国认识XBB.1.5提供一个参考。”

“我估计变异株在中国不会掀起大浪，至少最近不会。”曾光认为，XBB.1.5能在美国大范围流行，也有美国人群产生的自然免疫正在消退的影响。但目前，中国正在集中出现感染高峰，疫苗免疫、自然感染两种状态相加，会在一段时间内达到一定的群体免疫效果，对国外的变异株不会过分敏感。

曾光因此推测：“XBB.1.5在中国可能会造成一部分传播，但传播速度不会太快，绝不会像第一波时迅速出现感染高峰，也不会出现类似的重症高峰。”

不过，曾光也强调，还是要重视实际监测结果，根据结果及时调整防控策略。

曾光提醒，除了避免感染新冠病毒，还要避免感染流感等流行病，警惕病情叠加增加重症风险。

他说，今年冬季，世界各国都出现了流感的流行高峰。根据中国最近的流感监测结果，今年的流感患病率比去年同期上升了一倍。

曾光介绍，现有研究显示，流感感染后会打开呼吸道门户，增加其它病原体感染几率。冠病病毒感染也是如此。若两者叠加感染，极易增加重症几率。

他举例说，有些人感染过了5天或7天后，突然又开始体温增高，又开始呼吸急促，甚至出现黄痰、绿痰。这种情况可能是多重感染导致的，与“阳康”咳嗽不一样，往往提示有细菌性继发感染，须及时就医，必要时增加抗生素治疗。

曾光最后强调，现在大家外出旅行、到人流聚集处时仍需戴好口罩，做好个人清洁与防护，减少传染病发病风险。