传苏贞昌请辞 台总统府：内阁调整拟立院会期后讨论

台湾总统蔡英文星期三（1月11日）早与台湾行政院长苏贞昌进行每周例行会晤，有党政人士透露苏贞昌将在此次会晤中向蔡英文提出辞呈。对此，台湾总统府称，蔡英文在会晤中对苏贞昌带领的团队表达肯定与感谢，并透露下阶段内阁调整将在立法院会期结束后讨论。

综合《自由时报》等台媒报道，台湾总统府发言人张惇涵星期三说，蔡英文和苏贞昌当天早上就台湾政治、治理等相关议题深入交换意见。

张惇涵转述了会晤内容的四点：一是蔡英文和苏贞昌就选后多项政策进行检讨与盘整，也都认为后续相关措施，应进行必要性的相对应调整，以回应人民期待；二是蔡英文对于苏贞昌带领的行政团队表达肯定与感谢，尤其在面对百年大疫与全球变局当中，行政团队能够尽全力稳定经济、照顾人民。

张敦涵说，现阶段最优先的工作，是让2023年度中央政府总预算能够顺利审查通过，让各项工作能够顺利推展。他也透露，下阶段内阁调整，将在立法院会期结束后进行讨论，若有定案将向各界报告，并吁请各界无须过度臆测。

党政人士星期二透露，苏贞昌星期三将在与蔡英文的例会中提出辞呈，并于星期五立法院预定休会当天率内阁总辞；至于接任行政院院长人选，锁定前副总统陈建仁，搭档副行政院长人选桃园市前市长郑文灿，党政高层透露，“陈建仁接阁揆这件事，很快就会发生”。

对此，台湾行政院与总统府口径一致，政院发言人罗秉成回应，有关内阁改组传闻，苏贞昌与蔡英文将待立院会期结束后进行讨论，有任何结论都会对外说明。

立法院第10届第六会期原预定延会到星期五（1月13日），但国民党团希望展延至19日，处理特别条例，让6000元（新台币，约262新元）现金可以在春节前发放，确定时间仍待朝野协商。