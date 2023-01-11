韩政府：加强对华防疫是以国民健康为先

中国针对韩国入境防疫措施停发韩国公民赴华短期签证后，韩国防疫部门强调，加强自华入境检疫，是优先考虑韩国国民健康安全而做出的决定。

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部情况总括团团长林淑英星期三（1月11日）在例行记者会上说，加强对华防疫措施是建立在科学客观评估的基础上。

林淑英说，中国境内的疫情正在扩散，不能不考虑可能造成毒株变异的巨大感染基数，而且中方停止统计病例，致使邻国面临的不确定性和风险升高。韩国政府经过反复权衡，不得不采取上述措施。

林淑英说，自中国入境韩国落地检阳性率一度高达30%，从这一客观指标来看，可以说现行防疫措施确有客观、科学的依据。今后将持续注视国内外流行趋势、病毒变异动态，基于准确的监测结果，不断酝酿、校准防疫政策。

韩国防疫部门认为，防疫措施何时放宽取决于中国疫情。林淑英说，有预测认为中国疫情将于1月快速过峰，也有预测到3月才能迎来拐点。一般而言，若出现大规模确诊病例，就有随时产生变种的风险，因此何时放宽防疫措施要考虑防疫全局。

韩国政府2日起要求来自华旅客接受行前检、落地检，暂停签发中国公民赴韩短期签证，并暂停实施韩中航班增班计划。中国随后于10日暂停签发韩国公民赴华短期签证。