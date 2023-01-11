台向美采购百枚响尾蛇AIM-9X导弹 强化F-16战力

台湾将向美国采购100枚AIM-9X Block II响尾蛇（Sidewinder）空对空战术导弹，总值23亿元（新台币，下同，约1亿新元），作为制空武器配置在F-16V战机，预计2030年底前全数运抵台湾。

综合台湾《上报》和中央社报道，台湾国防部星期三（1月11日）公告由驻美军事代表团与美国在台协会（AIT）签署的这项采购案，是美国国防安全合作署（DSCA）去年9月宣布的对台三项军售案之一。内容是100枚AIM-9X Block II型响尾蛇（Sidewinder）空对空战术导弹，以及四套战术导引组件等相关设备，当时宣布价值为8560万美元。

DSCA去年9月宣布三批总价值约11亿美元的对台军售案，包括100枚响尾蛇导弹、60枚鱼叉反舰导弹、以及监视雷达合约，当时是拜登政府上任以来第六度对台军售。

DSCA称，这批响尾蛇导弹有助台湾军队现代化，因应当前及未来威胁，台湾得以操作高度可靠并有效的武器系统，在需要时提升作战效益，透过精准射击空中目标，对抗或吓阻侵略。

AIM-9X导弹射程约26公里、飞行速度达2.5马赫（音速），能增加空战瞄准时的可锁定空域，并具备离轴发射攻击等能力。战机使用短程空对空导弹攻击时，必须以战术动作维持敌机在正前方某个角度内才能启动攻击，但AIM-9X则不必，即使敌机在侧边，也一样能发射攻击，此即为离轴发射攻击能力。

此外，台湾空军也将向美国采购远距精准武器的对地AGM-84H/K增程型距外陆攻导弹(SLAM-ER)，采购金额高达344亿5741万元新台币，美国于2020年10月21日公告售于台湾，履约预估是分七年，到2030年部署完毕。

这是台湾空军首次采购这款攻陆导弹。因“增程型距外陆攻导弹”射程达270公里，F-16V战机挂载可在解放军防空系统范围外发射，攻击海上目标。目前美国、韩国、土耳其、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国都是该款导弹的使用者。