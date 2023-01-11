年前部分口岸约满 港工联会呼吁增加通关名额

陆港通关初期设立每日6万人次名额，目前已有部分口岸的北上名额在农历新年前热门日期被约满。香港工联会立法会议员邓家彪呼吁港府在这些“大日子”增加名额，让市民可以回乡团聚。

据网媒“香港01”报道，截至星期三（1月11日）中午，已开放的四个陆路口岸中，深圳湾口岸及港珠澳大桥珠海口岸在腊月二十七（1月18日）至大年三十（1月21日）的北上通关名额都已被约满；落马洲口岸腊月二十八（19日）、二十九（20日）两日已满额，文锦渡口岸腊月二十九也已满额。不过，预约情况仍不时有变，如有人取消预约就会腾出少量名额。

邓家彪星期三在个人脸书直播中，呼吁港府进一步便利陆港通关，包括在农历新年前的“大日子”增加名额，以及允许容许香港民众南下过关时可以快测代替核酸等。

邓家彪提出，希望港府公布通关后对香港疫情的影响，如果影响不大，希望可以撤销通关前的核酸要求，尤其针对返港居民南下时，因工联会大陆中心收到不少求助，反映要在大陆找到被认可检测服务有困难。他提出，希望最起码允许以快测取代，以便利香港居民回港，而一旦未来疫情减弱，应该尽快连快测要求都取消。

邓家彪还呼吁应尽快复运高铁，并且启用完工后一直未启用的莲塘口岸。他指出，正进行改善工程的罗湖口岸，估计三、四个月内都不会完工，而落马洲口岸等应付能力都有限，随着农历新年跨境学生增加，有必要尽快加开关口。

