江苏拟三个月内筹集至少100万个就业信息推送给求职者

江苏人社厅联合省工信厅、民政厅等10部门下发通知，在今年1月至3月将筹集至少100万个就业信息推送给求职者。



根据澎湃新闻报道，江苏省人社厅官网消息，该省人社厅联合省工信厅、民政厅等10部门日前下发通知，2023年“创响江苏”春风行动专项活动正式启动，将促进就业创业，稳预期、强信心，活动时间为今年1月至3月，将通过线上线下等多种渠道将就业信息推送给求职者。

春风行动期间，对春节期间正常生产经营的企业，鼓励各地出台稳岗政策措施，有条件的地区可发放留工补助，指导企业以情留工、以岗留工、以薪留工；对面临生产经营困难的企业，听取意见建议，有针对性地帮助稳岗和解决用工难题，同步做好稳岗政策储备。

该春风行动的服务对象为：有就业创业意愿的农村劳动者，重点包括拟外出务工和就近就业创业的农民工、留城留岗务工人员、脱贫人口、长江禁捕退捕渔民等；符合认定条件的就业困难人员，重点包括失业1年以上的长期失业人员、残疾人、低收入人口、特困职工家庭成员、零就业家庭成员等；失业青年，重点包括16至24周岁登记失业青年、离校两年内未就业高校毕业生等；有用工需求的用人单位，重点包括重点产业链供应链企业、抗疫保供企业、先进制造业集群企业、专精特新企业。

该行动还提及，要分类帮扶困难人员和失业青年“两类”群体。挖掘适合困难群体的就近便民就业岗位，开发不少于1000个社区公益性岗位；精准落实社保补贴、岗位补贴等就业援助政策，为符合条件人员按时足额发放失业保险金、临时价格补贴、最低生活保障等待遇，对特困人员实施临时救助。加强离校两年内未就业高校毕业生和长期失业青年就业帮扶，纳入就业援助体系，实行“一人一档、一人一策”，按规定延续落实一次性扩岗补助等专项扶持政策。

春风行动期间，每个县（市、区）每周举办线上线下招聘活动不少于3场次，在江苏省级“就在江苏”智慧就业云服务平台开设“春风行动”线上招聘专区，统一发布就业岗位信息，开展直播带岗、云招聘等线上服务。实施重点群体创业推进行动，为有创业意愿的青年群体、返乡农民工等，提供创业信息发布、业务咨询、能力培养、指导帮扶、孵化服务、融资支持、活动组织等一体化创业服务，支持离校5年内高校毕业生新创业0.6万人，农民自主创业1.5万人。

