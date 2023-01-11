澳门拟于今年举办700至1000项会展活动

澳门贸促局将全力推进多项措施，争取今年举办700至1000项会展活动，务求恢复至疫前一半以上数量。

据香港中通社报道，澳门贸易投资促进局星期三（1月11日）发布消息，局方10日与澳门五个会展业商协会进行工作交流会议，联动业界资源共同筹划2023年行业发展，携手推进会展业加速复苏，结合周边行业持续发挥“迭加效应”。

澳门贸促局代主席余雨生在会上说，配合各项利好因素，局方将全力推进多项措施，争取于2023年举办700至1000项会展活动，务求恢复至疫前一半或以上数量。按贸促局“会展竞投及支援‘一站式’服务”的最新工作进展，已落实在2023年有多项千人会议于澳门举行，其中一个会议规模更达万人以上。

未来贸促局将联动澳门业界及综合休闲旅游企业，结合各方特点及客源网路，共同招揽及竞投国际性或区域性的专题会展活动在澳举办，同时吸纳更多跨国企业来澳举办年会、企业峰会、大型专题展览及产业博览会。另外，积极培育“产业+会展”新业态，借助品牌会展活动推动重点产业发展。同时透过 “CONFEX”（以展带会、以会带展）、“商务休闲旅游”等会展新模式，达至商务旅游一体化，从而延长会展客商逗留时间，加强会展业的拉动效应。

在拓展国际客源方面，贸促局将于今年1月底到葡萄牙里斯本参与全球展览业协会（UFI）年度大型活动，向UFI及各地区出席之会展业负责人推介澳门会展优势。此外，贸促局也计划在今年3月与澳门会展业界到马来西亚吉隆坡参与UFI另一年度重点会议。