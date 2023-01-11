国台办：解放军演训是对台美勾连挑衅升级的严正警告

针对解放军频繁在台海周边进行演训，中国大陆国台办发言人马晓光说，这是针对台美勾连挑衅升级、破坏台海和平稳定的严正警告，并说大陆阻止台美军事勾连是为了维护两岸民众的共同利益和台海的和平稳定。

据中国央视新闻报道，马晓光在星期三（1月11日）国台办例行新闻发布会上，针对相关提问做出以上表述。

马晓光以“凡事有因必有果”形容解放军演训活动是对民进党加紧与美国开展军事勾连的回应。他重申，“世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，解决台湾问题是中国人自己的事，不容外人干涉。”

马晓光说，任何企图把台湾分裂出去的图谋都不可能得逞，任何人任何势力都不要低估大陆遏制“台独”分裂、反对外来干涉的决心和能力。

针对美国国防预算授权法案中对台军售的内容，马晓光说，国台办此前已经表达了基本立场。他补充道，“台湾同胞可以认真想一想，它绝不是为台湾好，只是想把卖给乌克兰的武器卖给台湾，是要把台湾变成战场，把台湾青年变成‘炮灰’。”

马晓光说，大陆阻止台美军事勾连挑衅升级，是为了维护两岸民众的共同利益，维护台海和平稳定，维护台湾民众和平安宁的生活。

马晓光还说，国台办期盼新的一年两岸关系能够改善发展，台海局势能够和平稳定，两岸正常交流合作能够尽快恢复。他呼吁两岸民众应当团结起来，制止台美勾连挑衅升级，“这样我们的美好愿望和善良意愿才能够实现。”